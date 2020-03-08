كورونا.. إيران تعلن أعلى حصيلة يومية للوفيات

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، عن 49 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر عدد وفيات خلال 24 ساعة في إيران منذ الإعلان الرسمي عن الإصابات الأولى بالمرض في 19 فبراير.

ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وانتشر فيروس كورونا في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية في تحديثاتها حول تفاصيل الحالات المصابة بالمرض، يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قبل ثلاثة أيام، إن أغلب الإصابات في العاصمة طهران حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض فيها أكثر من 1523 حالة إصابة.

وكان عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، كان رجح إصابة ما بين 30 إلى 40 بالمئة من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وغيرها من المراكز التعليمية مؤقتا، كما ألغت جميع الأحداث العامة، مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

ويرفع العدد حصيلة الوفيات الرسمية جراء الفيروس إلى 194 وفاة من أصل 6566 إصابة في إيران، إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض خارج الصين، بؤرة الوباء.

وانتشر فيروس كورونا في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية في تحديثاتها حول تفاصيل الحالات المصابة بالمرض، يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور قبل ثلاثة أيام، إن أغلب الإصابات في العاصمة طهران حيث بلغ إجمالي عدد المصابين بالمرض فيها أكثر من 1523 حالة إصابة.

وكان عضو لجنة مكافحة الفيروس المستجد، مسعود مرداني، كان رجح إصابة ما بين 30 إلى 40 بالمئة من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من مارس الجاري.

وأغلقت إيران المدارس والجامعات وغيرها من المراكز التعليمية مؤقتا، كما ألغت جميع الأحداث العامة، مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، للمساعدة في الحد من انتشار المرض.