“كورونا” في الإمارات.. رصد 14 إصابة جديدة وشفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، رصد 14 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لجنسيات عدة، وشفاء 5 حالات، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات «وام».

والمصابون الجدد 4 إماراتيين و3 إيطاليين وشخصان من كل من بنغلادش ونيبال، وشخص من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وقالت إنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج دولة الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” دولة الإمارات 59 حالة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من المصابين بالفيروس، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة “على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية”.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل الكشف الحراري والفحوص في منافذ الدولة وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي، التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية”.

وشددت على أن “طاقما طبيا مؤهلا ومدربا على التعامل مع الأمراض المعدية يشرف على منشآت وغرف الحجر الصحي”.

والمصابون الجدد 4 إماراتيين و3 إيطاليين وشخصان من كل من بنغلادش ونيبال، وشخص من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وقالت إنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج دولة الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كورونا” دولة الإمارات 59 حالة.

ومن جهة أخرى، أعلنت الوزارة شفاء 5 حالات من المصابين بالفيروس، بعد تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الوزارة “على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية”.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل الكشف الحراري والفحوص في منافذ الدولة وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي، التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية”.

وشددت على أن “طاقما طبيا مؤهلا ومدربا على التعامل مع الأمراض المعدية يشرف على منشآت وغرف الحجر الصحي”.