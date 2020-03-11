مركز تفشي كورونا يستعيد عافيته.. ويستأنف العمل ببعض القطاعات

أعلنت حكومة إقليم هوبي في الصين، الأربعاء، أن الصناعات الرئيسية سوف تستأنف أنشطتها في مدينة ووهان، البؤرة التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة.

وقالت حكومة إقليم هوبي في بيان، إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4000 شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وجاء في بيان حكومة الإقليم أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأشار البيان إلى أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى مدينة ووهان، للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، في مؤشر على أن جهود بكين لاحتواء الفيروس قد نجحت.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء أنه “تمت السيطرة عمليا” على تفشي الفيروس في الإقليم، وقال: “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان” بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وقالت حكومة إقليم هوبي في بيان، إنها ستستأنف الصناعات الأساسية في عاصمة الإقليم، ووهان، حيث تفشى فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب بإصابة أكثر من 120 ألف شخص ووفاة ما يزيد على 4000 شخص آخرين في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وجاء في بيان حكومة الإقليم أنه سيتم السماح لقطاعات رئيسية مثل النقل العام والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للاحتياجات اليومية الضرورية في ووهان بالعودة إلى العمل، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأشار البيان إلى أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد نحو 24 ساعة على زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى مدينة ووهان، للمرة الأولى منذ بدء تفشي فيروس كورونا، في مؤشر على أن جهود بكين لاحتواء الفيروس قد نجحت.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء أنه “تمت السيطرة عمليا” على تفشي الفيروس في الإقليم، وقال: “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان” بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.