مدرب أرسنال في قبضة كورونا.. والبريميرليغ في “مهب الريح”

أعلن فريق أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي، الخميس إغلاق مركز التدريب بعد إصابة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا.

ولم تتبين على الفور تفاصيل إصابة أرتيتا، 37 عاما، الذي تولى قيادة أرسنال في ديسمبر الماضي.

وفور إعلان تأكيد الإصابة تقرر أن يخضع لاعبو أرسنال إلى لعزل الذاتي.

وأضاف أرسنال في بيان “أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي”.

وفي تطور آخر دعت رابطة الدوري الإنجليزي، البريميرليغ، لاجتماع طارئ غدا الجمعة لمناقشة مصير المباريات المقبلة من عمر المسابقة.

فرنسا

وفي فرنسا قال نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن الاتحاد أوقف كل المباريات، حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولا يعد الاتحاد الفرنسي مسؤولا عن مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية إذ تنظمها رابطة دوري المحترفين.

ولم تتبين على الفور تفاصيل إصابة أرتيتا، 37 عاما، الذي تولى قيادة أرسنال في ديسمبر الماضي.

وفور إعلان تأكيد الإصابة تقرر أن يخضع لاعبو أرسنال إلى لعزل الذاتي.

وأضاف أرسنال في بيان “أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة. نتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي”.

وفي تطور آخر دعت رابطة الدوري الإنجليزي، البريميرليغ، لاجتماع طارئ غدا الجمعة لمناقشة مصير المباريات المقبلة من عمر المسابقة.

فرنسا

وفي فرنسا قال نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إن الاتحاد أوقف كل المباريات، حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولا يعد الاتحاد الفرنسي مسؤولا عن مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية إذ تنظمها رابطة دوري المحترفين.