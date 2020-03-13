السعودية تعلق إقامة “المناسبات” في الفنادق وصالات الأفراح

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الخميس، بأنه تقرر اعتبارًا من غدا الجمعة تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.

ويأتي القرار وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد «COVID19» ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وستتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعت وزارة الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.

ويأتي القرار وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد «COVID19» ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وستتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعت وزارة الداخلية السعودية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.