كورونا في مصر.. حالات جديدة وتعافي مصابين

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان الجمعة، أنها سجلت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 93 حالة.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 21 حالة، خرجت من مستشفى العزل.

وقالت الوزارة إن مصر سجلت في السابق حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 21 حالة، خرجت من مستشفى العزل.