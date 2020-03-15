إنفوغرافيك.. هل أنت مصاب بفيروس كورونا الجديد أم بنزلة برد؟

مع تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم، تم تحديد الحمى والسعال وضيق التنفس بوصفها الأعراض الحاسمة التي تشير إلى أنك ربما أصبت بالفيروس، وفقا لبيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا الجديد، والمرض الناجم عنه “كوفيد 19″، أكثر من 160 ألف شخص وتسبب بوفاة ما يزيد على 5800 آخرين في مختلف دول العالم.

ولا شك أن أعراض فيروس كورونا الجديد، تشبه إلى حد كبير الأعراض التي ترافق نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية، ولكن يعتقد أن الحمى وضيق التنفس على وجه الخصوص هما العارضان اللذان يشكلا العلامات التي تشير إلى الإصابة بكوفيد 19.

والإنفوغرافيك المرفق يعتمد على التوضيح الذي أعده مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعهد الوطني للصحة بناء على المعلومات المتاحة لديه حول الأعراض الأكثر شيوعا عند الإصابة بفيروس كورونا أو الأنفلونزا أو البرد أو الحساسية.

ومن المفترض أن يساعد هذا الإنفوغرافيك في تحديد ما إذا كان المرء مصابا بكوفيد 19 أو أي من الأمراض الثلاثة الأخرى.

ومن خلال الإجابة بنعم أو لا، على ما إذا كنت مصابا بالحمى أم لا، يمكنك استبعاد الإصابة فيروس كورونا الجديد، وعلى الأرجح ستكون مصابا بنزلة برد أو حساسية، مع العلم أن الأعراض وشدتها تختلف من مريض إلى آخر.

الجدير بالذكر أن ظهور الأعراض بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا قد تستغرق ما بين يومين و14 يوما، ولكن لا يمكن إجراء التشخيص الصحيح إلا من قبل أخصائي طبي.

وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا الجديد، والمرض الناجم عنه “كوفيد 19″، أكثر من 160 ألف شخص وتسبب بوفاة ما يزيد على 5800 آخرين في مختلف دول العالم.

ولا شك أن أعراض فيروس كورونا الجديد، تشبه إلى حد كبير الأعراض التي ترافق نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية، ولكن يعتقد أن الحمى وضيق التنفس على وجه الخصوص هما العارضان اللذان يشكلا العلامات التي تشير إلى الإصابة بكوفيد 19.

والإنفوغرافيك المرفق يعتمد على التوضيح الذي أعده مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمعهد الوطني للصحة بناء على المعلومات المتاحة لديه حول الأعراض الأكثر شيوعا عند الإصابة بفيروس كورونا أو الأنفلونزا أو البرد أو الحساسية.

ومن المفترض أن يساعد هذا الإنفوغرافيك في تحديد ما إذا كان المرء مصابا بكوفيد 19 أو أي من الأمراض الثلاثة الأخرى.

ومن خلال الإجابة بنعم أو لا، على ما إذا كنت مصابا بالحمى أم لا، يمكنك استبعاد الإصابة فيروس كورونا الجديد، وعلى الأرجح ستكون مصابا بنزلة برد أو حساسية، مع العلم أن الأعراض وشدتها تختلف من مريض إلى آخر.

الجدير بالذكر أن ظهور الأعراض بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا قد تستغرق ما بين يومين و14 يوما، ولكن لا يمكن إجراء التشخيص الصحيح إلا من قبل أخصائي طبي.