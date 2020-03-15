السعودية.. منطقة الرياض تغلق المجمعات التجارية

أعلنت منطقة الرياض، الأحد، إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة بما في ذلك المطاعم باستثناء محلات “السوبر ماركت” والصيدليات، في إطار مساعي السعودية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقالت منطقة الرياض في تغريدة على “تويتر”: “في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، «سيتم» إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في المملكة.

وبحسب الوزارة، فإن الحالة المعافاة هي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

‎ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز “صحة 937” للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا ‎الجديد وذلك على مدار الساعة‫.‬

ونصحت الوزارة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي ‎أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

‎وجددت الصحة السعودية التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة.

وقالت منطقة الرياض في تغريدة على “تويتر”: “في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، «سيتم» إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات”.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في المملكة.

وبحسب الوزارة، فإن الحالة المعافاة هي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

‎ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز “صحة 937” للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا ‎الجديد وذلك على مدار الساعة‫.‬

ونصحت الوزارة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي ‎أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

‎وجددت الصحة السعودية التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة.