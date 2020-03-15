الإمارات.. رصد 12 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 3 مرضى

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تعافى 3 من المصابين بالمرض.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد جرى رصد الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة ضمت شخصا من كل من جنوب إفريقيا وأستراليا والصين والفلبين ولبنان وبريطانيا وإيطاليا وإيران والإمارات، و3 أشخاص من الهند.

وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في دولة الإمارات 98 حالة.

وأُعلن يوم الأحد عن تماثل 3 حالات للشفاء من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لمن تعافوا في دولة الإمارات إلى 26.

وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة.

وتشمل الإجراءات عزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، فقد جرى رصد الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة ضمت شخصا من كل من جنوب إفريقيا وأستراليا والصين والفلبين ولبنان وبريطانيا وإيطاليا وإيران والإمارات، و3 أشخاص من الهند.

وأكدت أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وجرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في دولة الإمارات 98 حالة.

وأُعلن يوم الأحد عن تماثل 3 حالات للشفاء من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لمن تعافوا في دولة الإمارات إلى 26.

وأكدت الوزارة التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة.

وتشمل الإجراءات عزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى.