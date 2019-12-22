«الإطفاء»: إخراج يد شخص انحشرت في فرامة لحم بعد محاولات استمرت 3 ساعات

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء عن تمكن رجال الإطفاء من إخراج يد شخص انحشرت في فرامة لحم بعد محاولات استمرت لمدة 3 ساعات متواصلة.

وأوضحت الإدارة أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء فجر اليوم الأحد يفيد عن انحشار يد شخص في آلة لفرم اللحم، وعلى اثره تم نقله إلى مستشفى العدان وقد باشرت فرقة إطفاء مركز الإنقاذ الفني بمحاولة إخراج يده بعناية ودقة لعدم حصول أي مضاعفات.

وكان الحادث تحت إشراف مباشر من رئيس مركز الإنقاذ الفني المقدم أيمن المفرح، وبعد الانتهاء من إخراج يده باشر الطبيب المختص بإجراء اللازم لعلاجه.