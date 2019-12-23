«الإطفاء»: إخماد حريق محول كهرباء رئيسي في «العارضية الصناعية»

اندلع حريق في جزء من محطة التحويل الرئيسية بمنطقة العمرية «AW»، مما أدى إلى نقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة، مثل الرابية والعارضية وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية والفروانية وإشبيلية والرحاب.

وأفادت وزارة الكهرباء والماء، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، بأنه تم إعادة التيار الكهربائي لكل من مطار الكويت الدولي والرحاب وإشبيلية والعارضية الجنوبية.

وتعامل رجال إطفاء العارضية وجليب الشيوخ والإسناد مع حريق محول كهرباء رئيسي في منطقة العارضية الصناعية ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.