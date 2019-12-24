محافظ الأحمدي تفقد تجهيزات موسم الأمطار في مركز إطفاء الكوت بمدينة صباح الأحمد

قام ‏محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح بزيارة خاصة يوم أمس الاثنين إلى مركز ‏إطفاء الكوت الكائن في مدينة صباح الأحمد، وذلك للإطلاع على استعدادات الإدارة العامة للإطفاء لموسم الأمطار، وكان في استقباله مدير إطفاء محافظة الأحمدي العقيد أحمد ناصر البيرمي وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق.

وأكد العقيد أحمد البيرمي على جاهزية جميع مراكز الإطفاء للتعامل مع أي حوادث وبلاغات خلال موسم الأمطار بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، حيث اعتادت الإدارة قبل بداية كل موسم أمطار إتمام جاهزية الآليات والمعدات وتزويد مراكز الإطفاء بما يحتاجون من مضخات لسحب المياه وزوارق محمولة ومقطورة وكل مايحتاجه رجال الإطفاء من معدات لكي يكونوا على أهبة الاستعداد.

هذا وقد أشاد الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح بما شاهد من تجهيزات تعبر فخره واعتزازه بإخوانه رجال الإطفاء وجهودهم المخلصة.