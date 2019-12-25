«المرور»: تحرير 316 مخالفة وحجز 4 مركبات

شن قطاع المرور والعمليات حملة مرورية على جميع المحافظات، حيث تركزت أغلبها على البقالات المتنقلة والمخالفة للشروط وقد أسفرت الحملة عن تحرير 316 مخالفة متنوعة وحجز 4 مركبات وتحويل شخصين إلى نظارة المرور، ومن الناحية الأمنية تم ضبط 90 شخصاً مطلوبين للجهات المختلفة، إضافة على ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد تواجد شخص بمركبته يقوم بأعمال استهتار ورعونة وتحريض حياته وحياة الآخرين للخطر فقد تم فور تلقي البلاغ التحري عن المركبة وضبطها وحجزها.

وتهيب الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالاخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين حفاظا على الصالح العام مؤكدة أن الحملات المرورية والامنية مستمرة لرصد اية مخالفات وتطبيق القوانين بكافة المناطق بالبلاد