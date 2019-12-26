«الداخلية»: إغلاق الدوار الثاني في منطقة السرة بالاتجاهات الأربعة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري ستغلق الدوار الثاني في منطقة السرة بالاتجاهات الأربعة والذي يربط بين شارع طارق بن زياد وشارع علي بن أبي طالب وتحويل سير المركبات المتجهة للدوار إلى طريق الاستدارة، وذلك اليوم الخميس الموافق 26/12/2019 في تمام الساعة 11:00 مساءً إلى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة الموافق 27/12/2019، لإجراء أعمال الصيانة.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بمستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر ومراقبة حدود السرعة وعلامات المرور التحذيرية وتهدئة السرعة والالتزام بتعليمات رجال المرور.