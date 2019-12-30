«الداخلية»: الحبس 10 أيام لشخص قام بنشر صور ومقاطع تتنافى مع الآداب العامة

إلحاقا للبيان الذي نشرته حول الشخص الذي قام بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم حبس المتهم عشرة أيام على ذمة التحقيق وتوجيه عدة تهم له.

وأوضحت الإدارة أن التهم هي التشبه بالجنس الآخر والتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف والفعل الفاضح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وأكدت الإدارة أن المؤسسة الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.