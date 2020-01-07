ناصر العجمي: «التمييز» تلغي قرار «الإعاقة» وتحكم لمواطن بإعاقة حركية متوسطة ودائمة

أعلن المحامي ناصر العجمي من مجموعة الرواد القانونية، أن محكمة التمييز حكمت حكم نهائي وبات بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي قامت بتحويل إعاقة موكلنا من درجة الاعاقة المتوسطة الى إعاقة بسيطة وكان المدعي لدية شهادة سابقة إعاقة حركية متوسطة ودائمة.

وقال المحامي ناصر العجمي في تصريح صحفي، لقد قمنا بدعوى قضائيه طالبنا فيها بإلزام هيئة الإعاقة بمنح موكلنا شهادة إعاقة حركية إعاقة متوسطة ودائمة كما كانت في السابق مع الاحتفاظ بكامل حقوقه المالية والقانونية وبعد تقديم المذكرات اللازمة ومرافعتنا شفاهتا صدر الحكم بإلزام هيئة الاعاقة بإدراج موكلنا تحت مظلة قانون ٢٠١٠/٨ وإصدار شهادة مثبتا بها إعاقة حركية متوسطة ودائمة مع صرف كافة الحقوق المالية الممنوحة للمعاق حسب قانون الإعاقة دون نقصان.

وأختتم العجمي تصريحه بتقديم الشكر والعرفان نيابة عن مجموعة الرواد القانونية لقضائنا العادل والشامخ الذي اعتدنا عليه في إنصاف المظلوم وإعادة الحقوق الى أصحابها كلما لجأ إليه أي مظلوم وهذا الحكم ليس الأول ولن يكون الأخير.