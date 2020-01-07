«الجمارك»: ضبط مسافرين بحشيش في «T1 وT5»

استمراراً لجهود رجال الجمرك الجوي في التصدي لعمليات تهريب المواد المخدرة، تمكن مفتشوا جمارك «T1 وT5» خلال اليومين الماضيين من ضبط مسافرين قدما إلى البلاد وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

هذا، وتم إحالة المهربين والمضبوطات إلى الأجهزة المتخصة في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى القضاء الكويتي.

وكان مفتشاً في «T5» اشتبه بمسافر عربي قادم من موطنه وبتفتيشه عثر في أمتعته على قطع من مخدر الحشيش.

وفي جمرك الـ«T1» تم توقيف مسافر للاشتباه بعد رصد ارتباك عليه وتبين أن بحوزته قطعة من مخدر الحشيش.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المحظورة بكافة أنواعها وأشكالها.