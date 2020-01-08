«الداخلية»: إزالة عبارات غير لائقة من على الأسفلت بمنطقة الزهراء

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن تدوين بعض العبارات غير اللائقة على الاسفلت بمنطقة الزهراء.

إذ توضح الإدارة أنه تم على الفور إزالة تلك العبارات من قبل إدارة هندسة المرور بالإدارة العامة للمرور، وجاري العمل على ضبط من قام بهذا العمل من قبل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتؤكد الإدارة أن القطاعات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه العبث بالمرافق والمنشآت العامة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.