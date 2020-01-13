تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل ممثلة بإدارة الأمن البحري وإدارة التشكيلات البحرية وإدارة العمليات من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي التفاصيل، رصدت الإدارة العامة لخفر السواحل زورقا في المنطقة الشمالية يتحرك بطريقة مشبوهة مع إطفاء الأنوار الملاحية وعلى الفور تم توجيه دورية من التشكيلات البحرية وتم اعتراضه وإحالته لإدارة الأمن البحري وذلك بسبب تواجده في منطقة محظورة، وكان على متن الزورق شخصان أحدهما لا يحمل أي إثبات.

وبعد التحقيق معهما اعترفا بوجود كمية من المخدرات كانت بحوزتهما وقامو بوضعها بقاع البحر استعدادا لإدخالها البلاد، وأرشدا عن مكان تواجدها، وتم انتشالها وتبين أنها «٧» حقائب محكمة الإغلاق بداخلها مواد يشتبه بأن تكون مواد مخدرة وبعد فتح الحقائب لتفتيشها تبين بأن بها «١٨٣» قطعة يشتبه بأن تكون مواد مخدرة، وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.