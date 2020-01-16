«الإطفاء» تفقدت أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة

قام وفد من إدارة وقاية محافظة مبارك الكبير بالكشف على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة وفحص معدات وأنظمة المكافحة والإنذار والخدمات الهندسية الخاصة بالإطفاء وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي للمجمع الذي سيتم قريبا.

وصرح مدير إدارة وقاية محافظة مبارك الكبير العميد حسن النعمة، أن الإدارة العامة للإطفاء وعلى رأسها مديرها العام الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد قد أولوا اهتماما كبيرا لهذا المشروع منذ بداية تنفيذه لطبيعة المبنى وأعداد الجماهير المتوقع تواجدها فيه من ناحية، ولما يحمله اسم المجمع من رمز ومكانة في قلوب جميع المواطنين والمقيمين وهو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح.

كما أشاد العميد النعمة بالتعاون الكبير الذي أبدته الهيئة العامة للشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور حمود فليطح في تنفيذ كافة الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها المهندسون المختصون في قطاع الوقاية من أجل توفير أفضل إجراءات وسبل الوقاية من الحريق.