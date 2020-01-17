«الداخلية»: تحرير 1082 مخالفة مرورية وحجز 14 مركبة.. وتحويل 16 شخصاً لنظارة المرور

نفذ قطاع المرور والعمليات يوم الخميس، حملة مرورية شاملة على جميع المناطق الجنوبية والشمالية بالبلاد، وقد شملت الحملة البقالات المتنقلة والشاحنات وضبط قائدي المركبات المخالفة بأعمال استهتار ورعونة والقيادة بدون رخص سوق، بالإضافة إلى ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة وتحميل ركاب.

وقد اسفرت الحملة عن تحرير «١٠٨٢» مخالفة مرورية متنوعة وحجز «١٤» مركبة وعدد «٢٥» دراجة نارية وتحويل «١٦» شخصاً لنظارة المرور .

وتؤكد الإدارة ان الحملات المرورية مستمرة على جميع المحافظات وبكافة المناطق لتطبيق وفرض هيبة القانون، للمحافظة على الأرواح والحفاظ على الشكل الحضاري للبلاد.