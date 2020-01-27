«الداخلية»: القبض على 5 «أحداث» في واقعة «الاعتداء على حدث»

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي أنه إلحاقاً للبيان الصادر منها حول واقعة إعادة نشر وتداول مقطع فيديو اعتداء على حدث وتهديده بسلاح ناري، تؤكد الإدارة أن الواقعة حدثت قبل عامين وعند إعادة تداول الفيديو على مواقع التواصل قام والد المجني عليه بالتقدم بشكوى إلى مخفر شرطة خيطان وتم إحالتها إلى نيابة الأحداث التي باشرت إجراءاتها بإصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين الذين جميعهم «أحداث»، وعليه تحرك قطاع الأمن الجنائي تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، وتم ضبط 5 من المتهمين وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الثلاثة متهمين الآخرين.