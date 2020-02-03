«الإطفاء» استعدت لإنطلاق تمرين «شامل 6» بمشاركة 32 جهة حكومية

أنهت الإدارة العامة للإطفاء استعداداتها بمشاركة 32 جهة حكومية تمهيدا لإنطلاق تمرين «شامل 6»، والذي سيقام في يوم الخميس المقبل الموافق 6 فبراير 2020 بمنطقة الجليعة تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بعد الإنتهاء من البروفه النهائية للتمرين، إن التمرين سيقام هذا العام تحت عنوان “القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث” بهدف رفع مستوى كفاءة الأجهزة الحكومية لمواجهة الحرائق والكوارث الطبيعية ورفع مستوى تنسيق جهود القيادة والتحكم بين الجهات الحكومية في حالات الطوارئ.