«الداخلية»: ضبط مقيم من جنسية عربية قام بدبلجة مقطع فيديو احتوى إساءة وتلفظ بعبارات يعاقب عليها القانون

في بيان توضيحي لمقطع فيديو صوتي على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام مقيم من جنسية عربية بالإساءة والتلفظ بعبارات يعاقب عليها القانون.

أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه فور رصد مقطع الفيديو المتداول من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لقطاع الأمن الجنائي، تم ضبط المتهم وبالتحقيق معه أتضح أن التسجيل لشخص خارج البلاد وهو من قام بالتلفظ بهذه الإساءة وأن المتهم قام بدبلجة الصوت مع التصوير في المقطع المتداول ونشره في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وقد تم تحويل المتهم إلى جهة الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.