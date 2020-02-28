«الداخلية»: جثة بر رحية تعود للمواطن المفقود

أكدت وزارة الداخلية، مساء أمس الخميس، أن الجثة التي تم العثور عليها في بر رحية تعود للمواطن المفقود في المنطقة.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة ان جهود الاجهزة الامنية الميدانية بالتعاون مع فريق الانقاذ الكويتي قد اسفرت عن العثور على جثة المواطن الذي تم الابلاغ عن تغيبه في منطقة بر رحية وذلك في موقع بالقرب من المكان الذي فقد فيه.

واوضحت ان رجال الامن قاموا على الفور بانتداب الطب الشرعي ومسرح الجريمة للتحقق من شخصيته، حيث اكدت النتائج المخبرية ان الجثة تعود للمواطن المفقود، لافتة الى ان الاجهزة الامنية تقوم بتكثيف التحريات وجمع المعلومات للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الجناة.

واشارت الادارة انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد وإحالة الجثة الى جهات الاختصاص.

وكان شقيق المواطن المفقود الحميدي شايم الرشيدي قد أعلن رسمياً عن وفاة شقيقه الأكبر، وذلك عقب العثور على جثة متفحمة في دراكيل بر رحية.

وفي السياق، ذكر صقور صباح حسين الحميدي المشرف الإعلامي لفريق الإنقاذ الكويتي الذي ساهم في مهمة البحث عن المواطن أن «الفريق عثر على جثة محترقة قد تعود للمواطن المفقود الحميدي شايم الرشيدي الذي فقد في بر رحية قبل أيام»، لافتاً إلى أن «الفريق عثر على الجثة المحترقة في منطقة الدراكيل خلف ساتر ترابي «روف صغير» في العراء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً أمس وتم إبلاغ وزارة الداخلية وأرسلنا صورة للجثة للأمنيين في وزارة الداخلية».