“الداخلية”: ضبط المتهم في واقعة قتل مواطن في بر رحية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي القى القبض على المتهم « أسيوي الجنسية » في واقعة قتل وحرق المواطن المفقود في بر رحية .

تؤكد الإدارة انه على الفور قام قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة مباحث الجهراء والفروانية بعمل التحريات اللازمة ورصد المتهم وتعقبه وإلقاء القبض عليه وبسؤاله أقر وأعترف انه قام بقتل المجني عليه بدافع السرقة عن طريق ضربه على الرأس مستخدما آله حاده ما أدى الى وفاته مقرا بأنه قام بوضع جثة المجني عليه داخل مركبته ملفوفا بسجادة والتوجه به الى منطقة بر رحية للتخلص من الجثة عن طريق حرقها ولاذ بالفرار

وبتفتيش المجني عليه تم العثور على عدد 3 بطاقات بنكية ومبلغ 90 دينار تعود الى المواطن ، بناء على ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.