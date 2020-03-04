«الداخلية»: ضبط مركبة مستخدمة في واقعة دهس

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بعد ورود بلاغ إلى مخفر الفردوس عن قيام قائد مركبة بأعمال استهتار ورعونة ودهس في منطقة الفردوس، وعلى الفور انتقل رجال أمن مديرية أمن محافظة الفروانية إلى موقع البلاغ، حيث تبين نقل المدهوسين إلى المستشفى لتلقي العلاج واقروا بعدم معرفتهم بقائد المركبة، ثم انتقلت القوة الأمنية إلى موقع البلاغ لتمشيط المنطقة بحثاً عن قائدها الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المركبة المستخدمة وتحديد هوية وبيانات الداهس المتواري عن الأنظار وتسجيل قضية دهس واستهتار بحقه، وجاري ضبطه من قبل رجال الأمن.