«الجمارك»: إحباط تهريب 2 مليون و160 ألف حبة سجائر داخل حاوية في ميناء الشويخ

أحبط رجال ميناء الشويخ اليوم محاولة تهريب نحو 2 مليون و160 ألف حبة سجائر مهربة في حاوية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المستوردة وإتلاف المضبوطات غير المطابقة للمواصفات.

وكان أحد المفتشين في جمرك ميناء الشويخ اشتبه في حاوية 20 قدم واردة من دولة آسيوية ليتم إنزال كامل محتوى الحاوية وثبت أن المهربين وللتمويه وضعوا في مقدمتها كما جاء في البيان الجمركي «حقائب مدرسية وملابس» أما بقية الحاوية عبارة «علب سجائر»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة المهنية أكدت أن السجائر محظورة من قبل وزارة التجارة.

هذا، وثمن مدير إدارة جمارك الموانئ الشمالية صالح الحربي، جهود رجال الجمارك الشمالية في التصدي لكافة محاولات التهريب، وأشرف على عملية الضبط مراقب التفتيش والاستيداع محمد سلطان العتيبي.