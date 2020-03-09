«الداخلية»: القبض على 3 أشخاص أشعل أحدهم ألعاب نارية من نافذة إحدى البنايات

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي بشأن مقطع فيديو تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام ثلاثة أشخاص بإشعال العاب نارية من نافذة احدى البنايات معرضين حياة الاخرين للخطر، أنه على الفور قام قطاع الأمن الجنائي بعمل التحريات اللازمة لمعرفه هوية الأشخاص ومكان الواقعة وسبب إقدامهم على إشعال الألعاب النارية، حيث أسفرت تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن هوية الأشخاص، وعليه تم استدعائهم وبمواجهتم بمقطع الفيديو اقروا واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وتم تحويل الأشخاص إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.