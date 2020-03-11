ناصر العجمي: المحكمة الإدارية تمنح مواطن لديه عينا واحدة إعاقة متوسطة ودائمة

أعلن المحامي ناصر العجمي، أن المحكمة الإدارية قضت بأحقية موكلنا بإدراجه تحت قانون 8 / 2010 بإعاقة بصرية متوسطة ودائمة رغم أنه ليس لديه شهادة إعاقة سابقة أو مركز قانوني وأيضا تقرير الطب الشرعي قال إنه لايندرج تحت مفهوم الإعاقة.

وأوضح العجمي في تصريح صحفي، أن وقائع الدعوي تتلخص أن المدعى فاقد للبصر في إحدى عينيه ولا يرى إلا بعين واحدة وتقدم في وقت سابق لهيئة الإعاقة لإدراجه ضمن كشوف المعاقين إلا أن الهيئة المدعى عليها رفضت طلبه فما كان منا إلا أن أقمنا دعوى مطالبين في ختامها بإدراج موكلنا ضمن حالات الإعاقة وقدمنا دفاعنا بينا تناقض تقرير الطب الشرعي وأنه لا يجوز التفرقة بين الأشخاص مادام أن هناك حالات مشابهة لنوع ودرجة الإعاقة وخلال عدة جلسات ترافعنا فيها مطالبين بأحقية موكلنا لطلباته وبعد تقديم المذكرات القانونية اللازمة صدر الحكم ليصيب كبد الحقيقة.

وتقدم المحامي ناصر العجمي في ختام تصريحه بالشكر لقضائنا العادل الذي اعتدنا منه وبشكل دائم ومستمر إنصاف المظلومين وإعادة الحقوق لإصحابها.