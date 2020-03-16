«الداخلية»: تجديد إقامات العمالة مادة «18» و«20».. أونلاين

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، دعا الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي الإخوة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية عبر موقعها الالكتروني «www.moi.gov.kw»، لافتا إلى أنه يمكن من خلال الموقع تجديد إقامات العمالة المنزلية «مادة 20»، ومن في حكمهم، وبالإضافة إلى حاملي المادة «18» العاملين بالقطاع الأهلي.

وأوضح أن الاستفادة من الخدمات الالكترونية يساهم في سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والجهد ويمنع الاختلاط المباشر بين المراجعين حفاظا على سلامتهم وصحتهم، واكد أن الخدمات مجانية ولا يتم تحصيل أي رسوم بشأنها.