«نفط الكويت» تنفذ تمريناً وهمياً على التعامل مع الطوارئ الوبائية

أعلنت شركة نفط الكويت أمس الخميس تنفيذها أول تمرين وهمي حول التعامل مع طوارئ الأمراض الوبائية وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية إداراتها المتخصصة بهذا الشأن.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن التمرين يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية العديدة التي تتخذها الشركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» مضيفة أن التمرين اشتمل على تلقي بلاغ بالاشتباه في احتمال وجود إصابة بالفيروس ما استدعى تحرك الفرق المختصة بالسرعة القصوى للتعامل مع الوضع ونقل المصاب وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشارت إلى أن الفرق التي شاركت في التمرين اتبعت كل المعايير العالمية من حيث الوقاية والتجهيز والنقل السليم للشخص المعني مع الالتزام بضمان السلامة العامة للجميع.

وذكرت أن التمرين أقيم تحت إشراف فريق عمل إدارة الطوارئ والأزمات وشاركت فيه الفرق المختصة من «مستشفى الأحمدي» وتميز بالنجاح التام لاسيما من حيث سرعة التلبية وسلامة وأمن العملية بكاملها.