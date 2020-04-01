«الداخلية»: توافد أعداد كبيرة من المخالفين لقانون الإقامة للاستفادة من مهلة مغادرة البلاد دون دفع غرامة

كشف إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن توافد أعداد كبيرة من المقيمين المخالفين لقانون الإقامة للاستفادة من مهلة مغادرة البلاد دون دفع غرامة.

وخصصت وزارة الداخلية، 4أيام تبدأ من اليوم الأربعاء، لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة من للجالية الفيلبينية، حيث كان الإقبال كثيفا من قبل المخالفين للاستفادة من قرار وزارة الداخلية السماح للمخالفين بالمغادرة الى بلادهم من دون دفع غرامات مالية أو تكاليف السفر.

يشار إلى أن استقبال المخالفين من الجنسية الفيلبينية يستمر حتى حتى 5 أبريل الجاري.