«الداخلية»: القبض على عمال قاموا بأعمال شغب بعد بلاغ من مندوب شركة خاصة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن ورود بلاغ إلى غرفة العمليات من مندوب إحدى الشركات الخاصة للحراسة يفيد بوجود أعمال تجمهر ومحاولة الاعتداء عليه من قبل عمال الشركة نفسها عند تسليمه للرواتب.

وعلى الفور، انتقلت دورية النجدة إلى مكان الواقعة، وعند وصولها اعتدى أحد عمال الشركة على جسم الدورية في حينها قام قائد الدورية بإطلاق عيار ناري احترازي في الهواء لفض التجمهر.

وتمكنت قوة إسناد من الدوريات من ضبط 6 عمال المتسببين بأعمال التحريض والشغب.

وتم إجراء تحقيق بالواقعة وجاري ضبط باقي العمال المشاركين، وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أنه في مثل هذه الحالات والظروف يجب ضرورة إبلاغ مخفر المنطقة للحماية والإسناد من قبل الدوريات الأمنية لمنع حدوث تجمعات وأي مظاهر مخلة بالأمن.