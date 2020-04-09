«الداخلية»: القبض على 4 أشخاص خالفوا قرار «العزل» في المهبولة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم إنه تم القبض على 4 أشخاص خالفوا قرار العزل في منطقتي «جليب الشيوخ و المهبولة» بقطع السياج الحديدي ومحاولة التسلل خارج المنطقة المعزولة في المهبولة.

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه «عند سؤالهم فغنهم قد أقروا واعترفوا بما نسب إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجار إبعادهم عن البلاد».

وأهابت «الإعلام الأمني» بالجميع الالتزام في هذه الفترة بالقرارات الصادرة حيث أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق أحكام قانون الحظر واتخاذ أشد الإجراءات القانونية على الجميع بما يهدف للصالح العام للبلاد.