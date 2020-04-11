«الإطفاء البحري» نقلت مصاباً من جزيرة فيلكا خلال عاصفة الخميس

تعامل رجال مركز السالمية للإطفاء البحري مساء يوم الخميس بقيادة المقدم عبدالله الحنيان مع حادث نقل مصاب من جزيرة فيلكا ، حيث توجه احد المواطنين إلى مركز اطفاء فيلكا لطلب المساعدة وكان برفقته حدث مصاب بكسر في القدم وقد قام رجال الإطفاء بتقديم الإسعافات الأولية له لحين وصول زورق الاسناد الذي تمت الاستعانة به من مركز السالمية للإطفاء البحري.

هذا وتناشد ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء المواطنين والمقيمين ضرورة الاطلاع على النشرات الجوية قبل القيام بأي رحلة بحرية لأن موسم السرايات تصاحبه تقلبات جوية مفاجئة.