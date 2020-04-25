«الإطفاء»: 14 حريقاً في مطابخ تسفر عن 16 إصابة خلال فترات الحظر الجزئي

كشف مراقب تحقيق حوادث الحريق بالإدارة العامة للإطفاء المقدم سيد حسن الموسوي أن إجمالي عدد حوادث المطابخ التي وقعت منذ بداية تطبيق الحظر الجزئي بلغت 14 حادث وأسفرت عن 16 إصابة وذلك خلال الفترة من تاريخ 22 مارس 2020 وحتى تاريخ 22 أبريل 2020.

وقال المقدم الموسوي، “لتجنب حوادث حرائق المطابخ يجب علينا التأكد من سلامة تمديدات غاز الطبخ وعمل الصيانة الدورية لها والتأكد من إغلاق مصدر الغاز بعد الانتهاء من الطهي”، لافتا إلى أن تراكم الزيوت والشحوم على موقد الغاز والمدخنة ومراوح الشفط أيضا كانت من ضمن الحوادث التي تعاملت معها فرق الإطفاء خلال هذه الفترة.