«الداخلية»: القبض على قائدي مركبتين قاما بأعمال استهتار ورعونة أثناء الحظر الجزئي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيام قائدي مركبتين بالهروب من رجال الأمن في أوقات الحظر الجزئي بمنطقة الصباحية.

وأوضحت الإدارة أنه أثناء ثبوت رجال الأمن بإحدى النقاط الأمنية في منطقة الصباحية شاهدوا مركبتين تقومان بأعمال الإستهتار والرعونة وعلى الفور قام رجال الأمن بمحاولة استقافهما إلا أنهما لاذا بالفرار حيث تم رصدهما من قبل رجال الأمن والقبض عليهما وتحويلهما إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهابت الإدارة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحظر الجزئي وأن المؤسسة الأمنية ستطبق القانون بكل حزم على الجميع.