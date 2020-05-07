وكيل «الداخلية» استقبل رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق النهام، اليوم، رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي والأمين العام للجمعية الكويتية لحقوق الانسان حسين العتيبي، حيث تناول اللقاء بحث مزيد من التعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان وسبل دعم الجهود المشتركة.

وأثنى وكيل وزارة الداخلية على الجهود التي تقوم بها الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان وسبل تعزيز علاقات التعاون. من جهته، أشاد الحميدي بجهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان وتطبيق القانون ومكافحة جرائم تجارة البشر وسبل تعزيز العلاقات بين المؤسسة الأمنية والمنظمات المدنية.