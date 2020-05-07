«الداخلية»: ضبط تاجر و30 ألف حبة «كبتاجون» في «اسطبلات الجهراء»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تاجر مخدرات متمرس بتهريب المخدرات للبلاد وهو من أرباب السوابق، وقد تم الاتفاق مع مصدر في أحد الدول بالإبلاغ عن جلب كمية من الحبوب المخدره لتاجر داخل البلاد.

وعليه تم تشكيل فريق بحث لمراقبة ورصد تحركات التاجر قرابة أسبوعين وتبين أنه مستأجر إسطبل في منطقة الجهراء بإسم شخص مغادر البلاد ليصعب البحث والوصول له كما يتنقل بمركبة لا يملكها وبمزيد من الرصد والتحري تمكن فريق المباحث من معرفة الأماكن التي يتردد عليها ويقيم فيها.

وتم إرسال مصدر سري له منذ أسبوع عن طريق المقربين له لشراء حبوب من التاجر حتي تم التواصل مع التاجر مباشره وطلب منه شراء حبوب كبتي بمبلغ بسيط وبعد ان اطمئن المتهم للمصدر.

واتفق على شراء كمية كبيرة من الحبوب المخدرة حيث تم تجهيز مبلغ مالي مرقم من قبل فريق البحث وبعد استصدار الإذن من النيابة تم القبض عليه في المكان المتفق عليه لتسليم كمية من الحبوب المخدرة حيث تم ضبط ثلاثون الف حبة مخدرة نوع كبتاجون اثناء المداهمة مع المتهم الذي اعترف أنه قام بجلبها قبل شهر من إحدى الدول بقصد الإتجار وجاري إحالة المتهم للنيابة.