«الداخلية»: مقطع فيديو القوات الخاصة.. قديم

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام أفراد من القوات الخاصة بفض تجمهر قديم.

وشددت الإدارة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على عدم تناقل مقاطع فيديو أو أخبار قديمة من شأنها الإخلال بالإجراءات الأمنية أو إثارة الهلع بين المواطنين والمقيمين، مؤكدة على الجميع الإحساس بالمسؤولية.

وقالت الإدارة، إن وزارة الداخلية بالمرصاد لمثيري هذه الأخبار والمقاطع وسوف تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة اتجاه أي شخص متورط في بث مثل هذه المقاطع.