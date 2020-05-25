السيطرة على حريق منزل في «جليب الشيوخ»

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق منزل من أربعة طوابق في جليب الشيوخ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات، صباح اليوم الاثنين، يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة جليب الشيوخ، وتم توجيه مراكز إطفاء الجليب والفروانية إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين أن المنزل مكون من أربع أدوار والحريق في شقة بالدور الثاني وعلى الفور أخلت الفرق المنزل من السكان.

وأنقذ الإطفائيون خمسة أشخاص كانوا محتجزين على سطح المنزل عبر آلية سلم الإطفاء، ومن ثم كافحوا النيران حتى السيطرة عليها وإخمادها.

ونقل ثلاثة من الأشخاص الخمسة من قبل رجال الطوارئ الطبية واثنان عولجا في موقع الحادث.