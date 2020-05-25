اللواء العوضي تفقد مطار الكويت وأمن ميناء الشويخ والدوحة بمناسبة عيد الفطر

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، بجولة تفقدية لمطار الكويت الدولي وأمن ميناء الشويخ والدوحة بمناسبة عيد الفطر رافقه خلالها عدد من قيادات قطاع المنافذ.

ونقل لهم اللواء العوضي تحيات وتهاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيداً بوجودهم على رأس عملهم بعيداً عن أهلهم وذويهم وخاصة في ظل هذه الظروف.

وأشاد العوضي برجال أمن قطاع المنافذ، وبما شاهده من حرص وتواجد على مدار الساعة وتعاملهم المستمر مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وعلى جاهزيتهم على مدار الساعة وطالب قيادات قطاع المنافذ بالمتابعة الميدانية، للاطلاع على سير العمل متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في اداء واجبهم الوطني.