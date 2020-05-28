إصابة إطفائي واختناق رجل أمن بحريق مطعم في «المباركية»

أصيب إطفائي ورجل أمن في حريق اندلع في مطعم بمنطقة المباركية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مطعم مغلق بمنطقة المباركية.

وأضافت الإدارة أن الحريق امتد من المطعم لمكتب ومحل ملابس شعبية في الدور الأول، إذ قامت فرق إطفاء المدينة والهلالي بالتعامل معه، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة رجل إطفاء بجرح قطعي في اليد، واختناق رجل أمن وتم نقلهما للمستشفى عن طريق «الطوارئ الطبية».

وباشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.