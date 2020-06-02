وفد «الصليب الأحمر» يزور المؤسسات الإصلاحية

اللواء معرفي: «الداخلية» لا تألو جهدا في تقديم خدماتها الإنسانية أو الصحية

– وضع خطط للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن المركزي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بمدير قسم الحماية والمحتجزين بالصليب الأحمر الدولي السيد أحمد زروق، زار قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي ومدير عام المؤسسات الإصلاحية اللواء علي المعيلي وعدد من قياديي القطاع.

وأطلع الوفد على أوضاع السجناء والخدمات الصحية والبرامج التأهيلية المقدمة لهم، وتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة وفق التعليمات الصحية في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء طلال معرفي أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في تقديم خدماتها لنزلاء المؤسسات الاصلاحية سواء الإنسانية أو الصحية، وقد تم وضع خطط للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن المركزي في ظل الظروف الراهنة.

وأشاد وفد الصليب الأحمر الدولي بما تقدمه دولة الكويت من برامج وتطبيقات اصلاحية وتأهيلية وصحية لنزلاء المؤسسة الاصلاحية وتأمين المناخ الاجتماعي والنفسي داخل السجون بما يعزز سياسة التأهيل.