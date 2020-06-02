«التنفيذ»: تشغيل جزئي لإنجاز الأعمال الضرورية في «أسرة العاصمة» حتى 21 الجاري

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ اليوم، قرارا بتكليف الموظفين العاملين بالمراقبات والأقسام في إدارة تنفيذ محكمة الأسرة في محافظة العاصمة بالتشغيل الجزئي لإنجاز الأعمال الضرورية التي تقتضيها إجراءات تنفيذ الأوامر على عرائض الصادرة من السادة قضاة الأمور الوقتية في محكمة أسرة العاصمة خلال الفترة من 1 يونيو 2020 وحتى 21 يونيو 2020 المتعلقة برؤية المحضون والنفقات.

ونص القرار على أن يتولى رئيس إدارة تنفيذ محكمة أسرة العاصمة الإشراف على كافة أعمال الإدارة والعاملين فيها خلال الفترة المشار إليها وتسمية ما يراه مناسبا من الموظفين بالمراقبات والأقسام لتكليفهم بإنجاز الأعمال الضرورية ورفع أسمائهم إلى رئيس الإدارة العامة للتنفيذ لإصدار قرار التكليف.

وأوكل لرئيس إدارة تنفيذ محكمة أسرة العاصمة التنسيق مع الجهة المختصة بوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التقيد بالتعليمات الصحية والوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية المختصة.

ودعا القرار قضاة التنفيذ ومديرين إدارات التنفيذ في المحافظات والمراقبين ورؤساء الأقسام في الإدارة العامة للتنفيذ وإداراتها في المحافظات أخذ العلم والعمل بالقرار اعتبارا من الأربعاء 3 يونيو 2020.

من ناحية أخرى، قررت دائرة الجنايات الخامسة برئاسة المستشار أحمد الياسين، الانعقاد غدا الأربعاء، للنظر في قضايا المتهمين المحبوسين فقط لجلسات 3 و 10 و 17 يونيو الجاري.

وذكرت جمعية المحامين، أن متابعة قضايا المتهمين المحبوسين من خلال بوابة العدل لمعرفة موعد تحديد الجلسات في محكمة الاستئناف.