«الداخلية»: القبض على سيدة ظهرت ترتدي «البريهة العسكرية»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص» تمكن من القبض على سيدة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ترتدي البريهة العسكرية الخاصة بوزارة الداخلية وتظهر بشكل غير لائق.

وأوضحت الإدارة أنه بعد مشاهدة الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها، حيث تبين أنها من إحدى الجنسيات الآسيوية قد دخلت البلاد بموجب كرت زيارة على زوجها وهو مقيم من جنسية عربية، وبمواجهتها بما قامت به أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى جهة الاختصاص.