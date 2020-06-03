«الإطفاء»: السيطرة على حريق اندلع في واجهة أحد أسواق الجملة بمنطقة الشويخ الصناعية

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الأربعاء أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في واجهة أحد أسواق الجملة الكائنة في منطقة الشويخ الصناعية.

وأوضحت الإدارة أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغا في تمام الساعة 11:19 صباحا يفيد عن نشوب حريق في مهملات وانتقال النيران إلى الكسوة الخارجية التابعة لأحد أسواق الجملة، وعلى اثره هرع للتعامل مع الحادث رجال إطفاء مراكز الشويخ الصناعية والشهداء.

وأضافت الإدارة أن فرق الإطفاء عند وصولها للموقع باشرت بإخلاء السوق ومكافحة الحريق وتمكنت من إخماده، فيما أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين في السوق بالاختناق، وقد نقل للعلاج في المستشفى، وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.