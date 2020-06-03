«الداخلية»: ضبط 100 كيلوجرام من مادة «الحشيش» المخدرة

– القبض على المتهمين أثناء تسليم المواد المخدرة لأحد الأشخاص من غير محددي الجنسية بمنطقة الصبية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 4 أشخاص حاولوا تهريب 100 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدرة عن طريق البحر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل وبالتعاون مع وزارة الدفاع «مديرية الأمن العسكري».

وأوضحت الإدارة أنه تم القبض على المتهمين أثناء قيامهم بتسليم المواد المخدرة لأحد الأشخاص من غير محددي الجنسية في منطقة الصبية، وتؤكد الإدارة أن تم تحويل المتهمين لجهات الإختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.