«الداخلية»: تسجيل قضية «اعتداء بالضرب وكسر حظر» على خلفية مشاجرة بين مواطنين ووافد عربي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن مشاجرة بين عدد من المواطنين ومقيم من جنسية عربية في منطقة الخيران البحرية.

وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد إلى مديرية أمن الأحمدي يفيد بقيام 4 مواطنين بالإعتداء على مقيم من جنسية عربية، حيث تم تحويل جميع أطراف الواقعة إلى مخفر النويصيب، وبالتحقيق معهم أفادوا أن المقيم قام بالتعدي على الذات الأميرية، وأفاد المقيم بأنهم قاموا بالاعتداء عليه حيث أن جميع الأطراف أحضروا تقارير طبية.

وأكدت الإدارة أن تم تسجيل قضية جنح نويصيب تحت رقم 42/2020 اعتداء بالضرب وكسر حظر وتحويلهم الى جهة الإختصاص.